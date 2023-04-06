مكتب وزير الداخلية: قوى الأمن أزالت عددًا من التعديات على أملاك الدولة وبخاصة في الجنوب

مكتب وزير الداخلية: قوى الأمن أزالت عددًا من التعديات على أملاك الدولة وبخاصة في الجنوب

بناءً على العديد من الشكاوى التي وردت إلى وزارة الداخلية والبلديات حول تفاقم التعديات على أملاك الدولة وخصوصًا في بعض مناطق جنوب لبنان، وبعد طرح القضية على إجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الأخير، وبناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، توجهت قوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعملت على إزالة عدد من التعديات وتوقيف مخالفين.



وأكد مولوي في هذا الإطار أن لا مجال إلا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة، مشيرًا إلى أنه سيصار إلى فتح تحقيق ومحاسبة جميع المخالفين والمقصرين.