هكذا هو الوضع في جنوب لبنان...

هكذا هو الوضع في جنوب لبنان...

في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الوضع في الجنوب هادىء على الأرض، بانتظار إن كان سيكون هناك ردًا إسرائيليًا في لبنان خلال الساعات المقبلة أم لا...