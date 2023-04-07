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اليونيفيل: لبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

أخبار لبنان
2023-04-06 | 23:40
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اليونيفيل: لبنان وإسرائيل &quot;لا يريدان الحرب&quot; بعد التصعيد الأخير
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اليونيفيل: لبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

اليونيفيل: لبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان فجراً أعقب قصفاً نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.
      
وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".
      
ودوّت ثلاثة انفجارات على الأقلّ فجراً في منطقة صور في الجنوب اللبناني.
      

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