الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في لبنان فجراً.. (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في لبنان فجراً..



أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً أنّ قوّاته تشنّ غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانيّة، في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيّين.



وقال الجيش في بيان مقتضب إنّ "قوّات الدفاع الإسرائيليّة تنفّذ ضربات في لبنان حاليًا، التفاصيل تأتي لاحقًا".



ويأتي القصف بعد إعلان إسرائيل أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلِقَت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشماليّة، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية وأكّدت الدولة العبريّة أنها "نيران فلسطينيّة" وليست هجومًا مباشرًا من حزب الله.



ومنتصف ليل الخميس الجمعة، شنّت مقاتلات إسرائيليّة سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيليّة.



وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس بجعل أعداء بلاده يدفعون "ثمن كلّ اعتداء".



لكنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد رفض بلاده "أيَّ تصعيد عسكري" من أراضيه.









