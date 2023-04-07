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العثور على صاروخ غير منفجر بشكل كامل عند مدخل مخيم الرشيدي.. وأضرار مادية (صور)

العثور على صاروخ غير منفجر بشكل كامل عند مدخل مخيم الرشيدي..



عُثر على صاروخ غير منفجر بشكل كامل عند مدخل مخيم الرشيدية قرب حاجز الجيش اللبناني في إحدى مزارع الحيوانات.



وقد خلف أضراراً مادية اضافة الى نفوق ما يقارب ٦ خواريف وعدد من الطيور.

