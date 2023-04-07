الـLBCI عاينت فجراً الأضرار في مخيم الرشيدية نتيجة الغارات الإسرائيلية

الـLBCI عاينت فجراً الأضرار في مخيم الرشيدية نتيجة الغارات الإسرائيلية

قامت الـLBCI بجولة فجر اليوم على مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيي وعاينت الأضرار نتيجة الغارات الإسرائيلية.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجراً أن قواته تشن غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

