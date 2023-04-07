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الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)

الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان



دخلت الـLBCI فجراً الى إحدى النقاط التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.



وتمكّنت الـLBCI من الوصول الى النقطة الأساسية التي استهدفتها الغارة الأولى للجيش الإسرائيلي، وهي منطقة زراعية تقع بين رأس العين والراشيدية.



وخلّفت هذه الغارة أضراراً مادية وأصابت عبّارة مياه وأحدثت حفرة في الأرض بما يقارب الـ10 امتار.