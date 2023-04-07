اليكم المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية فجراً.. (فيديوهات)

اليكم المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية فجراً..







وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع قريبة من جنوب مدينة صور، بحسب ما ذكر بيان للجيش الاسرائيلي، والمواقع هي التالية:



الموقع الأول: في دير قانون سهل رأس العين في أراضي زراعية تبعد 1 كيلومتر عن مخيم اللاجئين الفلسطيني المعروف بمخيم الرشيدية قرب منتزه الليموني.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً أن قواته شنّت غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع قريبة من جنوب مدينة صور، بحسب ما ذكر بيان للجيش الاسرائيلي، والمواقع هي التالية:الموقع الأول: في دير قانون سهل رأس العين في أراضي زراعية تبعد 1 كيلومتر عن مخيم اللاجئين الفلسطيني المعروف بمخيم الرشيدية قرب منتزه الليموني.

وقد أحدثت هذه الضربة اضرارا كبيرة في الجسر والطريق التي تمر في الأرض وفي مشروع جرّ المياه التابع لمشروع الليطاني والذي يجر المياه من برك رأس العين الى الأراضي الزراعية.

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أما الضربة الثانية فكانت في القليلة المعلية واستهدفت أرضاً زراعية وأحدثت فجوة كبيرة في الأرض وأضراراً كبيرة.

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كما استهدفت الضربة الثالثة مزرعة للحيوانات ما ادى الى نفوق عدد من الماشية والطيور أيضاً في القليلة والمعلية، اشارة الى أن هذا الصاروخ لم ينفجر بالكامل.

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وتجدر الاشارة الى ان أي من الغارات الاسرائيلية لم تستهدف مخيم اللاجئين الفلسطنيين المعروف بمخيم الراشدية بل اقتصرت الأضرار داخل المخيم على تحطّم بعض مقتنيات احد المقاهي والمنازل جراء الغارة الإسرائيلية كما سقط 3 جرحى من الأطفال داخل المخيم ولكن اصابتهم طفيفة.

وهناك انتشار مسلح من الفصائل الفلسطينية داخل المخيم.