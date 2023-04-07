الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
23
o
الجنوب
25
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
23
o
الجنوب
25
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليكم آخر التطورات بعد ليلة القصف الصاروخي.. مواقف ومواقع استهدفتها الضربات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2023-04-07 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اليكم آخر التطورات بعد ليلة القصف الصاروخي.. مواقف ومواقع استهدفتها الضربات الإسرائيلية
2
min
اليكم آخر التطورات بعد ليلة القصف الصاروخي.. مواقف ومواقع استهدفتها الضربات الإسرائيلية
اليكم آخر التطورات بعد ليلة القصف الصاروخي..
أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً أن قواته شنّت غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.
وقال الجيش في بيان مقتضب إن "قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا".
وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع قريبة من جنوب مدينة صور، بحسب ما ذكر بيان للجيش الاسرائيلي، والمواقع هي التالية:
الموقع الأول: في دير قانون سهل رأس العين في أراضي زراعية تبعد 1 كيلومتر عن مخيم اللاجئين الفلسطيني المعروف بمخيم الرشيدية قرب منتزه الليموني.
وقد أحدثت هذه الضربة اضرارا كبيرة في الجسر والطريق التي تمر في الأرض وفي مشروع جرّ المياه التابع لمشروع الليطاني والذي يجر المياه من برك رأس العين الى الأراضي الزراعية.
أما الضربة الثانية فكانت في القليلة المعلية واستهدفت أرضاً زراعية وأحدثت فجوة كبيرة في الأرض وأضراراً كبيرة.
كما استهدفت الضربة الثالثة مزرعة للحيوانات ما ادى الى نفوق عدد من الماشية والطيور أيضاً في القليلة والمعلية، اشارة الى أن هذا الصاروخ لم ينفجر بالكامل.
وتجدر الاشارة الى ان أي من الغارات الاسرائيلية لم تستهدف مخيم اللاجئين الفلسطنيين المعروف بمخيم الراشدية بل اقتصرت الأضرار داخل المخيم على تحطّم بعض مقتنيات احد المقاهي والمنازل جراء الغارة الإسرائيلية كما سقط 3 جرحى من الأطفال داخل المخيم ولكن اصابتهم طفيفة. وهناك انتشار مسلح من الفصائل الفلسطينية داخل المخيم.
وكانت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أكدت في بيان أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.
وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رفض لبنان "أي تصعيد عسكري" من أراضيه، بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلف ذلك.
وشدّد ميقاتي في بيان على "إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان"، موضحاً أن بلده "يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تطورات
القصف الصاروخي
الضربات الإسرائيلية
جنوب لبنان
التالي
الخارجية تتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الامن: الاعتداء الاسرائيلي إنتهاك صارخ لسيادة لبنان
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:53
اليكم المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية فجراً.. (فيديوهات)
أخبار لبنان
01:53
اليكم المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية فجراً.. (فيديوهات)
0
أخبار لبنان
01:27
الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)
أخبار لبنان
01:27
الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)
0
صحف اليوم
00:15
3 تطورات حصلت هذا الاسبوع يمكن ان تشكّل دفعاً للاستحقاق الرئاسي (الجمهورية)
صحف اليوم
00:15
3 تطورات حصلت هذا الاسبوع يمكن ان تشكّل دفعاً للاستحقاق الرئاسي (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
18:37
هكذا هو الوضع في جنوب لبنان...
أخبار لبنان
18:37
هكذا هو الوضع في جنوب لبنان...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:32
سهل القليلة واحد من المواقع التي تعرّضت للقصف.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
05:32
سهل القليلة واحد من المواقع التي تعرّضت للقصف.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:05
وزير الدفاع أمام نظيره الإيطالي: التصعيد في الجنوب يشكل تهديدا للاستقرار والجيش جاهز للتصدي
أخبار لبنان
03:05
وزير الدفاع أمام نظيره الإيطالي: التصعيد في الجنوب يشكل تهديدا للاستقرار والجيش جاهز للتصدي
0
أخبار لبنان
02:59
الخارجية تتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الامن: الاعتداء الاسرائيلي إنتهاك صارخ لسيادة لبنان
أخبار لبنان
02:59
الخارجية تتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الامن: الاعتداء الاسرائيلي إنتهاك صارخ لسيادة لبنان
0
حال الطقس
02:00
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
حال الطقس
02:00
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:39
نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم والخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا
أخبار دولية
15:39
نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم والخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-28
بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-28
بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي
0
صحف اليوم
00:10
إسرائيل تبحث عن ردّ... بلا تصعيد مع حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:10
إسرائيل تبحث عن ردّ... بلا تصعيد مع حزب الله (الأخبار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:32
سهل القليلة واحد من المواقع التي تعرّضت للقصف.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
05:32
سهل القليلة واحد من المواقع التي تعرّضت للقصف.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:45
اليكم آخر التطورات بعد ليلة القصف الصاروخي.. مواقف ومواقع استهدفتها الضربات الإسرائيلية
أخبار لبنان
02:45
اليكم آخر التطورات بعد ليلة القصف الصاروخي.. مواقف ومواقع استهدفتها الضربات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
02:37
تصعيد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة.. والفصائل الفلسطينية تردّ
أخبار دولية
02:37
تصعيد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة.. والفصائل الفلسطينية تردّ
0
أخبار لبنان
01:27
الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)
أخبار لبنان
01:27
الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)
0
أخبار لبنان
00:59
الـLBCI عاينت فجراً الأضرار في مخيم الرشيدية نتيجة الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:59
الـLBCI عاينت فجراً الأضرار في مخيم الرشيدية نتيجة الغارات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الشغور يهدد حاكمية المركزي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الشغور يهدد حاكمية المركزي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لكي تعلموا لماذا يعيش الشعب اللبناني أسوأ أزمة مالية واقتصادية ... تابعوا هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لكي تعلموا لماذا يعيش الشعب اللبناني أسوأ أزمة مالية واقتصادية ... تابعوا هذا التقرير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في الصين.. ماكرون يحمل ملف الحرب الروسية في اوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في الصين.. ماكرون يحمل ملف الحرب الروسية في اوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين المعمول والبيض: عيد الفصح بركة عند اللبنانيين!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين المعمول والبيض: عيد الفصح بركة عند اللبنانيين!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:42
الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في لبنان فجراً.. (فيديو وصور)
أخبار لبنان
23:42
الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في لبنان فجراً.. (فيديو وصور)
2
خبر عاجل
09:46
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: لن ندخل في حرب ضد لبنان لكن سيكون هناك رد
خبر عاجل
09:46
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: لن ندخل في حرب ضد لبنان لكن سيكون هناك رد
3
خبر عاجل
11:53
الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي حركة حماس في لبنان ونفحص احتمال تورط إيران
خبر عاجل
11:53
الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي حركة حماس في لبنان ونفحص احتمال تورط إيران
4
خبر عاجل
07:54
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت
خبر عاجل
07:54
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت
5
أمن وقضاء
01:31
الجيش: العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في سهل مرجعيون (صور)
أمن وقضاء
01:31
الجيش: العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في سهل مرجعيون (صور)
6
خبر عاجل
08:35
قناة 12 الإسرائيلية: وابل آخر من الصواريخ على الجليل الغربي
خبر عاجل
08:35
قناة 12 الإسرائيلية: وابل آخر من الصواريخ على الجليل الغربي
7
خبر عاجل
16:23
إعلام إسرائيلي: قوات إسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان
خبر عاجل
16:23
إعلام إسرائيلي: قوات إسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان
8
خبر عاجل
08:50
سكاي نيوز: ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان
خبر عاجل
08:50
سكاي نيوز: ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store