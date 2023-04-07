الخارجية تتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الامن: الاعتداء الاسرائيلي إنتهاك صارخ لسيادة لبنان

الخارجية تتقدم بشكوى رسمية الى مجلس الامن

بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي على أثر القصف والإعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، مما يشكل إنتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب الللبناني.

