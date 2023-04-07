سهل القليلة واحد من المواقع التي تعرّضت للقصف.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل



أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً أن قواته شنّت غارات في لبنان على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.



وقد تعرّضت ثلاثة مواقع للقصف ومن بينها سهل القليلة، وقد خلّفت الغارة الإسرائيلية التي سقطت في البستان حفرة عميقة جداً وصلت الى نحو 7 أمتار.



كما تسبب الانفجار الذي وقع في هذه النقطة بأضرار جسيمة جداً بالبستان كما تعرضت ممتلكات بعض الناس للضرر.



ولا بد من الاشارة الى أن الجيش اللبناني يكثّف من دورياته ومن عملياته من أجل ضبط ما اذا كان هناك من صواريخ أخرى منصوبة، علماً أنه تم ضبط راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في سهل مرجعيون.