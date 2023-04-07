الهدوء يخيّم على الميدان في الجنوب بعد القصف الصاروخي ليلاً.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل



عاد الهدوء ليخيّم على الميدان في الجنوب بعدما شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفا جويا، وذلك بعد اعتراضه عشرات الصواريخ التي أُطلقت من محيط مخيم الرشيدية في صور في أعقاب يومين شهدا قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى.



مزيد من التفاصيل حول الضربة الاسرائيلية والوضع الان على الارض يطلعنا عليه الزميل بسام