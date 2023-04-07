هادي محفوظ خلال رتبة سجدة الصليب في الكسليك: ليتحقّق الخير في لبنان ويتم انتخاب رئيس للجمهوريّة

هادي محفوظ خلال رتبة سجدة الصليب في الكسليك: ليتحقّق الخير في لبنان ويتم انتخاب رئيس للجمهوريّة



خلال رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس في الكسليك، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وحضور العميد عماد خريش ممثلا قائد الجيش الذي لم يحضر بسبب التطورات الميدانية في الجنوب، شدد الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ على اهمية المصالحة مع الذّات ومع الآخرين، رافعا الصلاة ليتحقّق الخير في لبنان ويتم انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت ممكن.





