الراعي خلال رتبة سجدة الصليب ودفن المصلوب: للتضامن وتقديم العون للمحتاجين

في بكركي، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة سجدة الصليب ودفن المصلوب حيث ركّز في عظته على أهمية التضامن وتقديم العون للمحتاجين والشعور مع الغير في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني.