القضاء الفرنسي يدعي على مروان خير الدين بهذه الجرائم...

وجه القضاء الفرنسي الإتهام رسميًا إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" مروان خير الدين في باريس نهاية آذار الماضي، وذلك في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس.وأوضح المصدر أن التهم الموجهة إلى خير الدين هي تشكيل عصابة إجرامية بهدف القيام خصوصًا بإختلاس أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.وقد إستمع محققون أوروبيون إلى خير الدين في لبنان في كانون الثاني الماضي، علمًا أنه ملاحق أيضًا بتهمة تبييض أموال في إطار عصابة منظمة وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.