نعيم قاسم: هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله

غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر تويتر: "لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر، والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظة. هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله".