إيران تندد بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة

تنديد إيراني بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة



نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة بعد الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها، ودعت المنظمات الدولية إلى التحرك، وفق ما ذكرت وكالة" رويترز".



ونقلت وسائل إعلام حكومية عن المتحدث ناصر كنعاني قوله إن الوزارة "تشجب بشدة الهجمات باعتبارها انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، وتدعو إلى تحرك فعال من جانب المنظمات الدولية".