الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان: سنواصل العمل ضد أي انتهاك لسيادتنا



أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، قائلاً: "سنواصل العمل ضد أي انتهاك لسيادتنا".



وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي: "أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت الى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد ان تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث".



واضاف في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية، قولها إنّ الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله.