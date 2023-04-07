الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية

أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت الى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد ان تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث.
سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل pic.twitter.com/fCK2nyi7f0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2023
أسقطت قوات جيش الدفاع مسيرة درون اجتازت الى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد ان تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث.
سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل pic.twitter.com/fCK2nyi7f0