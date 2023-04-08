نصر الله: البلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم وتفاصيل عن الاحداث الاخيرة يوم الجمعة المقبل

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّه سيتحدث يوم الجمعة المقبل حول تفاصيل ما جرى في جنوب لبنان وترابط الأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية وفي سوريا.



وحول ما حدث في الأسابيع الأخيرة بخصوص تقديم الساعة، رأى نصر الله، في كلمته المتلفزة خلال المحاضرة الرمضانية الثالثة، أن هناك بعض اللبنانيين هاجموا بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة قاسية وعنيفة وسقطت كلّ المحرمات بالموضوع الديني بخصوص تقديم الساعة وهذا أمر مؤسف وخطأ ويجب أن لا يتكرر.



وسأل: "لماذا عندما يحصل أيّ خلاف نذهب به إلى الأخير وهذا الخطاب للجميع حتى للقوى السياسية؟"، مشددا على أنه يجب على الناس أن تعيش مع بعضها فالبلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم والتجربة التاريخية. تقول ذلك".