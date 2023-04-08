بوحبيب يعلن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة تشجب الإعتداءات الإسرائيلية وتؤكد إلتزام القرار 1701

بوحبيب يعلن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة تشجب الإعتداءات الإسرائيلية وتؤكد إلتزام القرار 1701



عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب صباح اليوم، بمشاركة مدير مكتب بو حبيب السفير وليد حيدر، لمتابعة البحث في الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.



وأعلن بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة.



وتتضمن الرسالة تأكيد إلتزام لبنان القرار الدولي 1701. كما تشجب الرسالة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوًا وبرًا وبحرًا.