وزير البيئة في مركز بحنس: رصدنا إشارات ترتبط بعمل المقالع المخالفة عبر تفجير الجبال

وزير البيئة في مركز بحنس: رصدنا إشارات ترتبط بعمل المقالع المخالفة عبر تفجير الجبال

عقد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين إجتماع عمل مع الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين وفريق عمل المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس،



وجرى نقاش علمي مع علماء المركز حول رصد الزلازل والتسونامي، كما أوضح وزير البيئة الذي قال إن "الهدف الأساسي هو الإطلاع على ما سجلته أجهزة رصد المركز من إشارات غير منطقية عبر السنوات، وبعد تحليلها يظهر تمركز هذه الإشارات وتوقيتها بعمل المقالع المخالفة التي تستبيح الجبال عبر تفجيرها".



وأشار إلى أننا "قمنا بعشرات الدعاوى على أصحاب المقالع المخالفة وطلبنا إقفالهم بالشمع الأحمر، وسنرسل هذه المعلومات العلمية لهيئة القضايا لضمها إلى ملفات الدعاوى، ومع وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الإقفال".