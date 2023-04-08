الإتحاد الأوروبي يدين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ويدعو إلى ضبط النفس

الإتحاد الأوروبي يدين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ويدعو إلى ضبط النفس

دان الإتحاد الأوروبي السبت الهجمات في إسرائيل وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الدولة العبرية، ودعا إلى "ضبط النفس".



وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للإتحاد بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن "الإتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".



كما دان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مؤكدًا أننا "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الهدوء في فترة الأعياد الدينية الجارية.



وبحسب بوريل فإن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وفي ذات الوقت، يجب أن يكون أي رد متناسبًا".