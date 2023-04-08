الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المطران بقعوني في قداس سبت النور: لاعلان قيامة المسيح في التزاماتنا المدنية والوطنية

أخبار لبنان
2023-04-08 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المطران بقعوني في قداس سبت النور: لاعلان قيامة المسيح في التزاماتنا المدنية والوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المطران بقعوني في قداس سبت النور: لاعلان قيامة المسيح في التزاماتنا المدنية والوطنية
ترأس راعي مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام المتروبوليت جورج بقعوني قداس سبت النور، بمشاركة المطران كيرلس بسترس وكهنة المطرانية.

وشددت العظة على ضرورة اعلان قيامة السيد المسيح في حياتنا وان ينسحب ذلك على الحياة الاجتماعية كما على الالتزامات المدنية والوطنية.

أخبار لبنان

راعي مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك

سبت النور

المطران بقعوني

LBCI التالي
الإتحاد الأوروبي يدين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ويدعو إلى ضبط النفس
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنين أحدهما سجين فار في بلدة نحلة
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:11

بو حبيب يوعز الى مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن

LBCI
أمن وقضاء
10:55

الجيش اللبناني: العثور على منصات صواريخ في سهل القليلة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
10:05

بري: فلتحمل مناسبة عيد الفصح بشارة أمل لقيامة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:49

وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-04-06

نتنياهو بعد إنتهاء اجتماع الحكومة الأمنية: ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنًا باهظًا

LBCI
اقتصاد
2023-04-05

انخفاض دولار "صيرفة"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

العم عزّت... طاقة ايجابية عمرها مئة عام

LBCI
فنّ
2023-04-04

باسم ياخور نجم "العربجي" يطلّ اليوم في "قبل وبعد بودكاست"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:20

اللواء ابراهيم دعا للاسراع في انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
06:14

المطران بقعوني في قداس سبت النور: لاعلان قيامة المسيح في التزاماتنا المدنية والوطنية

LBCI
أخبار لبنان
02:38

الراعي في رسالة عيد الفصح: أمام النواب مسؤوليات عدّة وهم ندروا أنفسهم للعمل السياسي

LBCI
أخبار لبنان
01:32

نصر الله: البلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم وتفاصيل عن الاحداث الاخيرة يوم الجمعة المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:51

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
11:42

الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسنواصل العمل ضد أي إنتهاك لسيادتنا

LBCI
خبر عاجل
02:38

الراعي: الاسرة الدولية تحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان لاسباب سياسية خفية ومن الواجب العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الاسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك

LBCI
أخبار لبنان
09:49

وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات

LBCI
حال الطقس
02:10

كيف سيكون طقس العيد؟

LBCI
أخبار لبنان
01:32

نصر الله: البلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم وتفاصيل عن الاحداث الاخيرة يوم الجمعة المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة