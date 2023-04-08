المطران بقعوني في قداس سبت النور: لاعلان قيامة المسيح في التزاماتنا المدنية والوطنية

ترأس راعي مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام المتروبوليت جورج بقعوني قداس سبت النور، بمشاركة المطران كيرلس بسترس وكهنة المطرانية.



وشددت العظة على ضرورة اعلان قيامة السيد المسيح في حياتنا وان ينسحب ذلك على الحياة الاجتماعية كما على الالتزامات المدنية والوطنية.