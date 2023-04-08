سلام: إلى متى التمادي بعدم تحمل المسؤولية الوطنية بإنقاذ لبنان

سلام: إلى متى التمادي بعدم تحمل المسؤولية الوطنية بإنقاذ لبنان

غرد وزير الإقتصاد في حكومة تصرف الأعمال أمين سلام: "إلى متى التمادي بعدم تحمل المسؤولية الوطنية بإنقاذ لبنان، الإستحقاقات الدستورية وحماية مؤسسات الدولة تتفاقم، والمخاطر والأزمات تتوالى بوتيرة سريعة وصولًا إلى تهديد الحرب الذي تدق مزاميره جنوبنا. حذار الوصول إلى نقطة ألا عودة والمغامرة بما تبقى من الوطن. إستفيقوا من غيبوبتكم وإستهتاركم. ناقوس الخطر يدق آخر دقاته."



