وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..

وزارة الداخلية: إستئناف العمل يوم الثلاثاء في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل يوم الثلاثاء ١١-٤-٢٠٢٣، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، وذلك على ان يكون العمل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لما يلي:



- نهار الثلاثاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (0 – 1 – 2 – 3).

- نهار الأربعاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (4 – 5 – 6).

- نهار الخميس لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل لأول مرة (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (7 – 8 – 9).



مع الإشارة إلى أن السيارات المستوردة الجديدة بحسب ما هو ملحوظ على الشهادة الجمركية العائدة لها معفاة من الكشف الفني في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعلى أصحابها التقدم بمعاملاتهم مباشرة إلى دائرة التسجيل دون إحضار مركباتهم إلى المصلحة أو الأقسام التابعة لها.