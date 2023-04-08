ميناسيان في رسالة الفصح: نطلب من ربنا أن يمن علينا السلام والوحدة للتعايش في وطن واحد

ميناسيان: نطلب من ربنا أن يمن علينا السلام والوحدة للتعايش في وطن واحد



دعا كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان الى السلام والتعايش في وطن واحد.



ووجه ميناسيان، لمناسبة عيد الفصح المجيد، رسالة كتب فيها: "هلموا أيها الأخوة والأخوات، نتحد مع يسوع المسيح ونتجدد به، لنرى به طريقا جديدا للتعايش فيما بيننا أبناء وطن واحد ككل. طريقا مبنيا على المحبة والإحترام المتبادل، وطنا مبنيا على دستور التعايش وبرئيس يجمع الشمل ودولة تضع القانون وتسير تحت أضوائه بضمير نقي يساعد الجميع على تخطي المحن والصعوبات الجمة التي تعصف بنا. مؤمنون بأن بعد كل جلجلة، هنالك قيامة".



وقال: "أتقدم منكم جميعا، فردا فردا متمنيا لكم عيد فصح مجيد، مليئا بالآمال والبركات السماوية لنا ولأوطاننا، مؤمنين بقدرة ربنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات بأنه لن يتركنا وحيدين بمواجهة صعوبات هذه الحياة، بل يساندنا ويحمينا من كل شر وشرير. وبما أن الأعياد السماوية تجمعنا في هذه الأيام المباركة، مسيحيين ومسلمين، نطلب من ربنا بجاه هذه الصلوات، أن يمن علينا السلام والوحدة للتعايش في وطن واحد وتحت سماء واحدة، مباركين اسمه إلى ابد الآبدين. المسيح قام ... حقا قام".