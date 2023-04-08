إصابة شخص بطعنات سكين في حرف بيت داود ـ الضنية

إصابة شخص بطعنات سكين في حرف بيت داود ـ الضنية



أصيب المواطن م. ح. ن. بعدة طعنات بالسكين في جسمه، بعد تعرض أشخاص ملثمين لهم والإعتداء عليه بالضرب بواسطة سكين وآلات حادة، في بلدة حرف بيت داود في الضنية، قبل أن يفروا بعدها إلى جهة مجهولة.