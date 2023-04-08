حريق داخل شقة سكنية في دير عمار نتيجة انفجار "إنفرتر" والأضرار مادية

حريق داخل شقة سكنية في دير عمار..



شبّ حريق في بلدة دير عمار- مشروع نحلة وأتى على شقة سكنية بالكامل، وقد أفادت المعلومات الأولية أن سببه انفجار "إنفرتر" وبطاريات تابعة لنظام الطاقة الشمسية داخل المنزل، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".



وحضرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق.