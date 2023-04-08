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منذ سنة وقعنا الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي فماذا طُبق من الاصلاحات؟

أخبار لبنان
2023-04-08 | 13:22
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منذ سنة وقعنا الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي فماذا طُبق من الاصلاحات؟
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منذ سنة وقعنا الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي فماذا طُبق من الاصلاحات؟

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