نصرالله يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفق بيان أصدره الحزب، وبحث الطرفان "جهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه" في منطقة تشهد توتراً وتصعيداً عسكرياً.



وأعلن حزب الله في بيان أن نصر الله التقى هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء، حيث جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.



كما بحثا القياديان الحليفان التطورات السياسية في الاقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات.

