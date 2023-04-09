مركز الملك سلمان للإغاثة واصل توزيع السلل الغذائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلل الغذائية على الأسر اللبنانية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين، بالتعاون مع جميعات.



ووُزعت 1562 سلة غذائية رمضانية في وادي خالد وعكار وبيروت.