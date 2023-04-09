الراعي للنواب والكتل السياسية: اخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر

الراعي: الثقة في شخص رئيس الجمهورية لا تأتي بين ليلة وضحاها

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن اللبنانيين بحاجة إلى رئيس للجمهورية يقود مسيرة النهوض من الإنهيار على كل صعيد.



وأشار الراعي، في قداس عيد الفصح، إلى أن الثقة في شخص رئيس الجمهورية لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه، ولا بالنجاح في الإمتحانات التي يجريها معه أصحاب النفوذ داخليا وخارجيان لافتا إلى أن الشخص المتمتع بالثقة الداخلية والخارجية فهو الذي أكسبته إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيدا عن الإستحقاق الرئاسي.



وتوجّه الراعي إلى النواب بالقول:" ابحثوا أيها النواب وكتلكم عن مثل هذا الشخص وانتخبوه سريعا، واخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر، وكفوا عن هدم الدولة مؤسساتيا واقتصاديا وماليا، وعن إفقار الشعب وإذلاله، وعن ترك أرض الوطن سائبة لكل طارئ إليها وعابث بأمنها وسيادتها. واخلعوا عنكم "صفة القاصرين والفاشلين".



وشدد في الختام على أن عيد القيامة يدعونا جميعا للقيامة إلى حياة جديدة مسؤولة، بل يدعو كل واحد وواحدة منا وفق حالته ومسؤوليته.