المطران عوده: للسيرِ في مسيرة خلاص لبنان

دعا متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، للتصميمِ على السيرِ في مسيرةِ خلاص لبنان.



وأكد عودة، في عظة احد الشعانين، أنه مهما اشتدَت الصعوبات على المؤمن، يبقى الله حافظاً ومُعيلاً لنا، مشدداً على أن البلدّ ومَن فيه اصبحوا فريسةً للشرير.