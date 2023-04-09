البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان ليتجاوز الانقسامات

صلّى البابا فرنسيس على نيّة لبنان خلال كلمته في البركة الرسولية لمدينة روما والعالم من بازيليك القديس بطرس، بمناسبة عيد الفصح.



وقال:"ساعد يا ربّ لبنان الذي ما يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتجاوز الانقسامات فيعمل جميع المواطنين معًا من أجل الخير العام للبلد".



وأعرب البابا فرنسيس عن "قلقه الشديد" من دوامة العنف في الشرق الاوسط.

كما اعرب عن "قلقه البالغ" من مع دوامة العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معتبرا أن الهجمات تهدد جو الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يسود السلام في المدينة المقدسة.



وتجمّع عشرات الآلاف من المؤمنين اليوم الأحد للمشاركة في قداس عيد الفصح برئاسة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.