إجتماع جعجع والسنيورة... هذا ما أوضحته المصادر

إجتماع جعجع والسنيورة... هذا ما أوضحته المصادر

نفت مصادر في حزب القوات اللبنانية ما يجري تداوله عن رفض وقبول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.



وشددت المصادر على أن القوات اللبنانية ترفض الدخول في محرقة الأسماء، موضحة أنها ما زالت متمسكة بالمرشح ميشال معوض وترفض أي مرشح ممانع وتصر على مواصفات رئاسية لمرحلة إستثنائية تستدعي رئيسًا يتمتع تحديدًا بمواصفتي السيادة والإصلاح.



من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الرئيس فؤاد السنيورة أن اللقاء مع جعجع ناقش في مواضيع عدة ومن ضمنها الإستحقاق الرئاسي.



ونفت ما يتردد عن أن رئيس حزب القوات رفض تأييد ترشيح محتمل للوزير السابق جهاد أزعور.

