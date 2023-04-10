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الراعي: من دون التضامن لن يوجد عالم بعد اليوم

الراعي يؤكّد أن من دون التضامن لن يوجد عالم بعد اليوم

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال القداس التقليدي في اثنين الفصح في بكركي على نية فرنسا بحضور السفيرة آن غريو، أنه من دون التضامن لن يوجد عالم بعد اليوم ولا حياة سلام.