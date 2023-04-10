المطران جورج بقعوني: لضرورة محاربة الفساد

ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، قداس اثنين الباعوث في كاتدرائية النبي ايليا في وسط بيروت.



وقد شدد في العظة على ضرورة محاربة الفساد من جهة وأن نكون من ناحية أخرى فعالين في المجتمع وعدم الهروب من المسؤولية.