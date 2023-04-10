فياض بحث مع الأسمر وبشعلاني وجبران في مطالب عمال مؤسسة المياه

فياض بحث مع الأسمر وبشعلاني وجبران في مطالب عمال مؤسسة المياه

إستقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، يرافقه رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ فرنسوا بشعلاني، بحضور رئيس والمدير العام للمؤسسة المهندس جان جبران.



وعرض الأسمر الواقع المعيشي المزري للعاملين في قطاع المياه، جراء الأزمة الإقتصادية المستفحلة وضرورة إيجاد ما أمكن من حلول للتخفيف من معاناتهم.



وأكد بشعلاني وجوب مساهمة الجهات المانحة في تقديم مساعدات مادية وعينية للعاملين في مؤسسات المياه كجزء من الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات، بهدف تأمين خدمة أفضل وتقليص أكلاف الصيانة للمعدات والمنشآت.



وأثنى جبران على المطالب المحقة للنقابة وضرورة إيلاء قطاع المياه الإهتمام اللازم كونه يشكل الركن الأساس للأمن الحياتي والصحي للمواطن.



وقد وعد فياض الحاضرين بالتواصل مع المعنيين لتحقيق مطالب النقابة واستكمال اللقاءات مع كافة رؤساء ومدراء ورؤساء نقابات مؤسسات المياه في لبنان والإتحاد العمالي العام لتوحيد الرؤية المطلبية، نظرًا للدور الأساسي لقطاع المياه وضرورة الحفاظ على إستمرارية عمله في هذه الظروف الصعبة.