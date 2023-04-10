قاسم: نحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته

امتلك الفلسطينيون سرَّ الانتصار وهو الجهاد والمقاومة بإيمان، وحمل الإسرائيليون سرَّ الهزيمة وهو الظلم والاحتلال.
مع تفعيل المقاومة تتجه فلسطين نحو النصر، ومع استمرار العدوان والاحتلال يتجه الكيان نحو الهزيمة، ونحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته.#الشيخ_نعيم_قاسم
— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) April 10, 2023
امتلك الفلسطينيون سرَّ الانتصار وهو الجهاد والمقاومة بإيمان، وحمل الإسرائيليون سرَّ الهزيمة وهو الظلم والاحتلال.
مع تفعيل المقاومة تتجه فلسطين نحو النصر، ومع استمرار العدوان والاحتلال يتجه الكيان نحو الهزيمة، ونحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته.#الشيخ_نعيم_قاسم