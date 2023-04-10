قاسم: نحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته

قاسم عبر تويتر: نحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته

غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر"، قائلاً: "امتلك الفلسطينيون سر الانتصار وهو الجهاد والمقاومة بإيمان، وحمل الإسرائيليون سر الهزيمة وهو الظلم والعدوان والاحتلال. مع تفعيل المقاومة تتجه فلسطين نحو النصر، ومع استمرار العدوان والاحتلال يتجه الكيان نحو الهزيمة، ونحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته".