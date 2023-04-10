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"القوات" نفى تأييد مرشحين أو استبعادهم: متمسكون بمعوض

أخبار لبنان
2023-04-10 | 09:53
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&quot;القوات&quot; نفى تأييد مرشحين أو استبعادهم: متمسكون بمعوض
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"القوات" نفى تأييد مرشحين أو استبعادهم: متمسكون بمعوض

"حزب القوات" ينفي تأييد مرشحين أو استبعادهم: متمسكون بمعوض

نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، "الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن أن اللقاء بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تركز على استبعاد أو تأييد مرشحين محتملين إلى رئاسة الجمهورية">
 
وأكّدت أن "القوات ترفض الدخول في لعبة الأسماء، كما تؤكد استمرار تمسكها بترشيح النائب ميشال معوض".

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