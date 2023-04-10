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النيران مشتعلة في أحراج مزبود ومخاوف من تمددها الى المنازل
أخبار لبنان
2023-04-10 | 14:29
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النيران مشتعلة في أحراج مزبود ومخاوف من تمددها الى المنازل
النيران مشتعلة في أحراج مزبود..
ما زالت النيران مشتعلة، في احراج منطقة بجيرو التابعة لبلدة مزبود في اقليم الخروب، على الرغم من الجهود المضنية والكبيرة، لعناصر الدفاع المدني، منذ مساء امس، في محاولة للسيطرة على الحريق الذي استمر طيلة النهار. وكان عناصر الدفاع المدني بلغوا مراحل متقدمة في إخمادها، إلا أن سرعة الرياح ولوقت طويل، ادت الى توسع رقعة الحريق وتمدده الى مناطق اخرى، وانتشاره، وسط مخاوف من بلوغه المنازل القريبة.
وقد استنفرت اليات الدفاع المدني، وعدد من اليات الاطفاء التابعة لبلديات المنطقة، بالاضافة الى استقدام الصهاريج الخاصة، التي ساعدت في تطويق النيران، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".
أخبار لبنان
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