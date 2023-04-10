حميه: رؤية التكامل بين المرافئ العربية وربطها ببعضها عبر المرافئ اللبنانية محط متابعة

حميه: رؤية التكامل بين المرافئ العربية وربطها ببعض عبر المرافئ اللبنانية محط متابعة



أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ان رؤية التكامل بين المرافئ العربية وربطها ببعضها عبر المرافئ اللبنانية ذات الموقع الاستراتيجي، والتي كنا قدمناها وتبناها مجلس وزراء النقل العرب هي محط متابعة.



وقال: "وذلك بهدف جعل المرافئ اللبنانية تأخذ دورها ضمن خطوط النقل الدولية التي ترسم ضمن خارطة سياسية جديدة على صعيد المنطقة والعالم".