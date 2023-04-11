وزير البيئة يطلب ملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة

وزير البيئة يطلب ملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة



إثر تداول فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حول اطلاق النار من أسلحة حربية في مناطق شمال لبنان على طيور مهاجرة، يواصل وزير البيئة ناصر ياسين مع المدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الذي فتح تحقيقاً في الحادثة لملاحقة المرتكبين المخالفين لقانون الصيد وإنزال العقوبات بحقهم.



كما طلب وزير البيئة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الإيعاز للقوى الامنية بالملاحقة الجدية لمطلقي النار.