تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة أنها عدّلت التعرفة المعتمدة لجلسة غسل الكلى، حيث أصبحت خمسة ملايين ومئتين وأربعين ألف ليرة لبنانية تُدفع للمستشفى، أما أتعاب الطبيب فأصبحت مليونا وأربعين ألف ليرة لبنانية.