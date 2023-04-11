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إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال
أخبار لبنان
2023-04-11 | 05:26
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إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال
أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكّرة إدارية تقضي بإقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين 1 أيار 2023 بمناسبة عيد العمال.
**للاطلاع على المذكرة
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