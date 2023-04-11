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إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

أخبار لبنان
2023-04-11 | 05:47
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إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
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إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكّرة إدارية تقضي بإقفال كل الادارات والمؤسسات العامة من يوم الجمعة 21 نيسان 2023 ولغاية يوم الاثنين 24 نيسان 2023 بمناسبة عيد الفطر. 
 
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