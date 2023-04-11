ميقاتي بحث ووزير الداخلية في التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قبل ظهر اليوم في السرايا بالتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.



وحضر اللقاء المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.