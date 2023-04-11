الراعي: دعم الثقافة هو أفضل ما يمكن القيام به من اجل القيام بلبنان

خلال الاحتفال الموسيقي الذي أُقيمَ في الصرحِ البطريركي في بكركي بعنوان "مجد القيامة"، أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أن لا معنى للبنان من دون الثقافة والفن.



ورأى الراعي أن دعمَ الثقافة هو أفضلُ ما يمكنُ القيامُ به من اجلِ القيامِ بلبنان.