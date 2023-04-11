الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري

أخبار لبنان
2023-04-11 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري


نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة ايام الاربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18/ نيسان /2023 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة الا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وفي هذا الاطار، عقدت النقابة اجتماعاً استثنائياً الثلاثاء الموافق 11/4/2023 على جدول اعماله بنداً واحداً: رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين، وأعلنت في بيان أن عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في الغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت عليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان علما ان الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة "تلغى  الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75"، ان الالغاء يستهدف اموراً كانت موجودة قبل صدور نص الالغاء فلا يمكن ان نستعمل كلمة تلغى لامر قد يحدث في المستقبل والا استعمل عوضاً عن كلمة "تلغى"، "تمنع  او تحذر او لا يجوز" وهذا ما اكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه ان يعدل او يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق دون ان يحل نصوصاً اكثر ضمانة او تعادلها على الاقل فعاليةً  وضمانة ً وبالتالي لا يجوز للمشرع ان يضعف من الضمانات التي اقرها بموجب قوانين سابقة..    

واستنكرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً والتي ارهقت العاملين في المؤسسة من تدني القدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم فما كان قرار التخفيض الا مجرد مساهمة في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين، وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائياً.

ودعت النقابة مسؤولي الامة الغيارى على مصالح المواطنين والمؤسسات العامة النظر بالوضع الاقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام لا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لانجاح ومواكبة خطة النهوض لقطاع الكهرباء.

وأشارت الى ان رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي اعطي من قبل ادارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعرالمحروقات وسعر صرف الدولار.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مؤسسة كهرباء لبنان

اضراب

لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف 11-04-2023
حميه: رؤية التكامل بين المرافئ العربية وربطها ببعضها عبر المرافئ اللبنانية محط متابعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-22

رابطة موظفي نقابة اطباء لبنان اعلنت الاضراب المفتوح بدءا من صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-21

نقابة صيادلة لبنان تعود عن قرار الاضراب: لفتح الابواب ابتداءً من الغد

LBCI
اقتصاد
2023-03-10

جمعية مصارف لبنان تؤكد العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-09

جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:32

مفتي طرابلس إستقبل شيا وتناولا الأوضاع العامة في طرابلس والشمال

LBCI
أمن وقضاء
08:16

الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي الصفير وعرمون

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الراعي: دعم الثقافة هو أفضل ما يمكن القيام به من اجل القيام بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

مراكزُ النافعة تعود إلى العملِ الجزئي.. فكيف كانت صورة اليوم الأول؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-13

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
آخر الأخبار
12:23

جلسة للجان النيابية المشتركة الأربعاء.. واستكمال البحث في إقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية

LBCI
منوعات
04:10

"فضة"... مذيعة افتراضية في الكويت

LBCI
فنّ
2022-12-25

في ليلة عيد الميلاد... يوسف الخال يؤدي أغنية "عيّد الليل" ومن اختار للتمثيل معه؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هل خططت مصر سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها على اوكرانيا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الراعي: دعم الثقافة هو أفضل ما يمكن القيام به من اجل القيام بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

مراكزُ النافعة تعود إلى العملِ الجزئي.. فكيف كانت صورة اليوم الأول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:54

بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:14

بعد إقفال دام لستة اشهر تقريبا مراكز النافعة تعود إلى العمل الجزئي

LBCI
رياضة
13:31

هل يعودُ ميسي الى برشلونة هذا الصيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ما مدى جهوزية الجهاز البشري للانتخابات البلدية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في احتفال موسيقي بعنوان "مجد القيامة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فرنسا ترفض التبعية للولايات المتحدة ورد أميركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
07:29

وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز

LBCI
أخبار لبنان
05:47

إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

LBCI
حال الطقس
01:32

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
أخبار لبنان
03:58

تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

LBCI
خبر عاجل
14:08

نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"

LBCI
أخبار دولية
12:59

الدالاي لاما يعتذر بعد انتشار فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

محاولات لتوحيد سعر الصرف..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة