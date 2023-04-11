مفتي طرابلس إستقبل شيا وتناولا الأوضاع العامة في طرابلس والشمال

مفتي طرابلس إستقبل شيا وتناولا الأوضاع العامة في طرابلس والشمال

إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا بحضور رئيس دائرة أوقاف طرابلس فضيلة الشيخ بسام بستاني والسادة أعضاء المجلس الإداري لأوقاف طرابلس.



وقدمت السفيرة الأميركية التهاني للمفتي إمام لإنتخابه مفتيًا ولمناسبة شهر رمضان.



وقد جرى الحديث عن الأوضاع العامة في طرابلس والشمال في ظل الأزمات التي يمر البلد.















